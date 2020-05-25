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НОВОСТИ

В НАТО хотят привлечь пчел к поиску мин

12:15 25.05.2020 Источник: НГ-Online

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Фото из аккаунта программы НАТО «Наука ради мира и
безопасности» в Twitter
В саперных подразделениях стран НАТО, возможно, скоро появятся пчелиные ульи. Как сообщили представители Отдела общественной дипломатии штаб-квартиры Североатлантического союза, в рамках программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» (SPS) ученые исследуют возможность использования колоний пчел для поиска взрывных устройств, мин и неразорвавшихся боеприпасов.

По словам исследователей из шотландского Университета Святого Андрея и Университета Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), участвующих в проекте SPS, пчелы могут обнаруживать многие химические соединения. Эту уникальную особенность полезных насекомых и пытаются использовать в НАТО. Более двух лет ученые из Боснии и Герцеговины, Хорватии и Великобритании вместе работают над смелым натовским проектом, изучая возможность обучения колоний пчел поиску различных взрывоопасных предметов, в том числе, таких, как неразорвавшиеся боеприпасы и мины.

Представители НАТО не уточняют, в какой стадии находятся исследовательские работы. Известно, что они были начаты в 2017 году. Возможно, то, что факт существования «пчелиного проекта» был придан огласке, означает, что ученые, работающие по заказу Североатлантического союза, достигли позитивных результатов.

Андрей Серенко

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