Пользователь соцсети объяснил, почему задержанные в Минске не могли быть бойцами ЧВК Вагнера
15:31 30.07.2020
Вчера белорусские СМИ сообщили о задержании группы россиян, состоящей из 33 человек. Журналисты назвали задержанных бойцами из ЧВК Вагнера, которые прибыли в Белоруссию якобы дестабилизировать обстановку перед выборами президента. В группе «ЧВК Вагнера – военное обозрение» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, автор которого прокомментировал задержание россиян в Минске. Он назвал распространяемую белорусскими СМИ информацию бредом, опроверг заявления о том, что задержанные - бойцы ЧВК Вагнера и даже специально записал видео, чтобы напомнить, что добровольцы участвовали в различных военных конфликтах, за их плечами огромный боевой опыт. «Бойцы Вагнера участвовали в операциях по ликвидации террористов из запрещенной в России ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). «Нам же показали каких-то гопников», — утверждает человек на записи.
Кроме того, он указал на абсурдность якобы поставленной перед ними цели по дестабилизации ситуации в Белоруссии, так как союзное государство всегда было и остается основным партнером России, на которого наша страна может всегда рассчитывать. «ЧВК Вагнера всегда действует в интересах России», - напомнил подписчик. «Зачем России действовать против Белоруссии? Чтобы у нас была еще одна Украина под боком?» — резюмировал автор ролика.
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