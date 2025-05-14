Сокращение платного приема в вузах не коснется инженерных специальностей — Минобрнауки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобрнауки РФ не ставит задачу по сокращению платного приема в вузах по приоритетным для экономики РФ специальностям, в том числе инженерным. Об этом сообщила врио директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки России Елена Тумакова на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

«Никакой задачи по сокращению платных мест на инженерных специалистах и на тех специальностях, которые сейчас важны для страны, вообще речи не идет. Речь идет даже об увеличении этих платных мест», — сказала она.