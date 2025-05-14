0
0
0
НОВОСТИ

Сокращение платного приема в вузах не коснется инженерных специальностей — Минобрнауки

12:20 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобрнауки РФ не ставит задачу по сокращению платного приема в вузах по приоритетным для экономики РФ специальностям, в том числе инженерным. Об этом сообщила врио директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки России Елена Тумакова на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

«Никакой задачи по сокращению платных мест на инженерных специалистах и на тех специальностях, которые сейчас важны для страны, вообще речи не идет. Речь идет даже об увеличении этих платных мест», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 14.05.2025
Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о вакцинации
0
75
12:00 14.05.2025
Большинство россиян считают, что подростки должны подрабатывать летом
0
77
11:32 14.05.2025
Трамп и президент Сирии проводят переговоры в Эр-Рияде — Al Arabiya
0
145
11:20 14.05.2025
На саммите НАТО в Гааге будет решаться вопрос присутствия войск США в Европе — МО Эстонии
0
145
11:18 14.05.2025
В СберСити прошла церемония посадки первого дерева в японском саду
0
143
11:05 14.05.2025
Послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России — источник
0
171
11:00 14.05.2025
Недружественные страны хотели сорвать авиадвижение в РФ в майские праздники — Старовойт
0
170
10:32 14.05.2025
Монголия будет активно участвовать в реализации проектов с Россией и Китаем — премьер
0
219
10:20 14.05.2025
На выборах в Российскую академию наук в этом году очень большой конкурс — президент РАН
0
230
10:05 14.05.2025
Саммит НАТО в Гааге сосредоточится на укреплении альянса, а не на Украине — Bloomberg
0
244

Возврат к списку