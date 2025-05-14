Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о вакцинации

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд юстиции счел главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах.

«Суд признал доводы истца обоснованными», — говорится в постановлении суда. Обвинения против фон дер Ляйен выдвинула газета The New York Times в 2023 году, утверждая, что глава Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой компании Pfizer Альбертом Бурла положения контрактов по закупкам вакцин для Евросоюза более чем на 30 млрд евро.