Большинство россиян считают, что подростки должны подрабатывать летом
12:00 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство (73%) россиян считают, что подростки должны подрабатывать на летних каникулах, так как это помогает им развить самостоятельность и получить опыт. Об этом говорится в результатах совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка», которые имеются в распоряжении ТАСС.
В исследовании приняли участие более 3 500 пользователей сервисов из всех регионов страны.
«73% опрошенных россиян считают, что подростки должны подрабатывать на летних каникулах. На первом месте среди причин, по которым считается, что подросток должен работать летом, стоит развитие самостоятельности — так считают 78% участников опроса. На втором месте — развитие ответственности (73%). Следом идет причина, связанная с финансовым аспектом — 54% опрошенных считают важным тот факт, что у подростка с подработкой появятся собственные сбережения. Замыкает список с небольшим отставанием опыт работы — этот пункт выбрали 53% респондентов», — говорится в итогах исследования.
Кроме того, 59% участников исследования, имеющих ребенка-подростка, отметили, что их ребенок будет подрабатывать летом. Еще четверть (25%) пока этого не имеют таких планов, и лишь 15% опрошенных заявили об отсутствии у их детей намерения работать летом.
Отвечая на вопрос о том, кем будет работать ребенок, опрошенные чаще всего указывают должность помощника на мероприятиях (26%), профессию курьера (23%) и работу на складе (19%). 10% отметили работу продавцом-консультантом, по 6% остановили выбор на профессиях официанта и копирайтера. Также по 3% респондентов указали работу репетитором, баристой, выгульщиком собак, аниматором и няней.
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