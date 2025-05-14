В вузах РФ выпуск юристов и экономистов в 4 раза превышает кадровую потребность
13:32 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число выпускников вузов, окончивших экономику и юриспруденцию, в 4 раза превышает кадровую потребность экономики РФ. Об этом сообщила врио директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки России Елена Тумакова на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
«Мы сопоставили прогноз кадровой потребности, например, по экономике и юриспруденции, и количество выпускников — и платников, и бюджетников — у нас в четыре раза превышает кадровую потребность», — сказала она.
По ее словам, это означает, что студенты, которые получают платное образование по этим направлениям, не востребованы на рынке труда, им приходится идти работать не по специальности: «экономистам приходится работать кассирами в супермаркетах, потому что им рынок труда не предлагает возможности для трудоустройства». «То есть, если говорить откровенно, получается своего рода обман. Мы образование даем, а место рабочее для трудоустройства не даем», — обратила внимание Тумакова.
Поэтому регулированием платного приема в вузах выпускников с дипломами экономистов «не будут обманывать ожиданиями по трудоустройству», заключила врио директора департамента.
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