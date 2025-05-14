Трамп и президент Сирии проводят переговоры в Эр-Рияде — Al Arabiya
11:32 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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