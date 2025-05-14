Трамп и президент Сирии проводят переговоры в Эр-Рияде — Al Arabiya

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп проводит переговоры с новым главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Лидеры двух стран встретились в Эр-Рияде перед началом саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщает телеканала Al Arabiya.