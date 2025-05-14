Силы ПВО РФ за сутки сбили 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 5 управляемых авиабомб производства США и 162 беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.