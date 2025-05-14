ВС РФ освободили Михайловку в ДНР — Минобороны
13:20 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Центральной группировки войск освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.
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