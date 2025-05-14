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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Михайловку в ДНР — Минобороны

13:20 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Центральной группировки войск освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.

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