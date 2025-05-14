Папа Римский призвал в условиях конфликта вести диалог с «недругом»
12:32 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Лев XIV призвал к диалогу даже с «недругом» и не делить в условиях конфликта стороны на «плохих и хороших». Выступая перед представителями Восточных церквей, понтифик указал, что он лично и Святой престол готовы способствовать «встрече недругов».
«Помолимся за такой мир, который примиряет, прощает, дает перевернуть страницу и начать заново. Чтобы такой мир был, я приложу все усилия. Святой престол готов способствовать, чтобы недруги встретились и посмотрели друг другу в глаза, чтобы народам вернулась надежда, достоинство мира», — сказал понтифик.
«Народы хотят мира, и я от сердца говорю правителям народов: давайте встречаться, вести диалог, переговоры!» — продолжил он. По словам Папы Римского, в историю войдет тот, что сеет мир, а не оставляет жертвы. «Потому что другие не только враги, но в первую очередь люди, не плохие, которых надо ненавидеть, но люди, с которыми нужно говорить. Откажемся от типичного насильственного нарратива, который разделяет мир на хороших и плохих», — сказал Лев XIV.
При этом он указал, что Восточные церкви — от Святой земли, Украины, Ливана и Сирии до Кавказа — страдают от конфликтов.
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