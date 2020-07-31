Регионам нужна помощь с предоставлением субсидий на оплату ЖКХ - поручение Путина
11:20 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин ждет от кабинета министров предложений, как помочь бюджетам регионов с предоставлением субсидий на оплату услуг ЖКХ.
"Представить предложения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом уровня их бюджетной обеспеченности для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в целях выравнивания условий получения указанной социальной поддержки на территории Российской Федерации", - потребовал глава государства от кабинета министров. Как говорится в перечне поручений, опубликованном в пятницу на сайте Кремля, предложения следует представить до 1 ноября 2020 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Это поручение Путин дал по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, состоявшейся 3 июля.
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