Около 90% работающих россиян не сталкивались с сексуальными домогательствами - опрос

13:32 Источник: Интерфакс

Подавляющее большинство работающих граждан РФ (89%) никогда не подвергались сексуальному домогательству со стороны руководства, 87% респондентов никогда не имели подобных инцидентов со своими коллегами, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Как показало исследование, жертвами сексуального домогательства на работе считают себя 5% участников опроса, при этом женщин, подвергавшихся сексуальным домогательствам, почти втрое больше, чем мужчин - 8% и 3% респондентов соответственно.

По данным Superjob.ru, специальные мероприятия по противодействию сексуальным домогательствам предусматривают 7% российских работодателей, 69% компаний не проводят каких-либо специальных мероприятий.