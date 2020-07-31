Около 90% работающих россиян не сталкивались с сексуальными домогательствами - опрос
13:32 31.07.2020 Источник: Интерфакс
Подавляющее большинство работающих граждан РФ (89%) никогда не подвергались сексуальному домогательству со стороны руководства, 87% респондентов никогда не имели подобных инцидентов со своими коллегами, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".
Как показало исследование, жертвами сексуального домогательства на работе считают себя 5% участников опроса, при этом женщин, подвергавшихся сексуальным домогательствам, почти втрое больше, чем мужчин - 8% и 3% респондентов соответственно.
По данным Superjob.ru, специальные мероприятия по противодействию сексуальным домогательствам предусматривают 7% российских работодателей, 69% компаний не проводят каких-либо специальных мероприятий.
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