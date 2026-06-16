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США и Иран подписали договоренности, Ормузский пролив полностью откроется 19 июня — Трамп

19:44 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Иран подписали договоренности о завершении боевых действий, Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства 19 июня. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Очень рад сказать, что <…> все сделки подписаны. И [Ормузский] пролив уже частично открыт. <…> Суда, по сути, начинают сейчас выходить. В пятницу он (Ормузский пролив — прим. ТАСС) будет полностью открыт», — сказал глава администрации США журналистам по завершении двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи в городе Эвиан-ле-Бен.

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