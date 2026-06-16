В Хакасии при крушении паралета погиб пилот, пассажир в тяжелом состоянии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Паралет (сверхлегкий летательный аппарат) упал в Усть-Абаканском районе Хакасии. Пилот погиб, пассажир находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«В Республике Хакасия транспортная прокуратура выясняет обстоятельства падения паралета. По предварительным данным, сегодня около 19:00 местного времени в районе населенного пункта Мохов Усть-Абаканского района Республики Хакасия произошло падение паралета. В результате происшествия пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, пассажир находится в тяжелом состоянии. Абаканской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.