Требования «евротройки» к РФ по урегулированию на Украине неприемлемы — Лукашенко

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал требования «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) к России по урегулированию на Украине неприемлемыми.

«Заявление из пяти пунктов, где они предъявляют неприемлемые для России претензии», — сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya. Его слова приводит агентство БелТА.