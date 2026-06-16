Требования «евротройки» к РФ по урегулированию на Украине неприемлемы — Лукашенко
22:40 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал требования «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) к России по урегулированию на Украине неприемлемыми.
«Заявление из пяти пунктов, где они предъявляют неприемлемые для России претензии», — сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya. Его слова приводит агентство БелТА.
НОВОСТИ
- 22:00 15.06.2026
- ЕС и Украина официально запустили переговоры о вступлении — Кошта
- 21:20 15.06.2026
- США подготовили меморандум с Ираном и теперь сконцентрируются на Украине — Трамп
- 20:40 15.06.2026
- Либо в Европе найдется «новый Маннергейм», либо ЕС ждет катастрофа, уверен Патрушев
- 20:00 15.06.2026
- РФ победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Азовском и Черном морях
- 19:44 15.06.2026
- США и Иран подписали договоренности, Ормузский пролив полностью откроется 19 июня — Трамп
- 18:40 15.06.2026
- В Хакасии при крушении паралета погиб пилот, пассажир в тяжелом состоянии
- 18:00 15.06.2026
- ЕК выделит Франции военный заем на 15 млрд евро — фон дер Ляйен
- 17:32 15.06.2026
- В ЕС никак не могут смириться, что Грузия не ввела против РФ санкции — правящая партия
- 17:12 15.06.2026
- ЕС поставит на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро — ЕК
- 17:00 15.06.2026
- Страны G7 обсудят поставки нефтепродуктов в обход Ормузского пролива — Макрон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать