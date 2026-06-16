ЕС и Украина официально запустили переговоры о вступлении — Кошта

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта на своей странице в соцсети X.

«Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении», — написал он.