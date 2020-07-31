Тела четырех человек, в том числе ребенка, обнаружены в номере турбазы в Алтайском крае
16:12 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре человека, в том числе ребенок, обнаружены мертвыми в номере на туристической базе неподалеку от озера Ая в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
"Был вскрыт один из номеров, люди долго не выходили. Там обнаружили четыре тела, в том числе несовершеннолетнего ребенка", - сказал собеседник агентства.
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