0
0
332
НОВОСТИ

На границе с Украиной задержан пытавшийся протаранить пограничников контрабандист

16:32 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрабандист, который направил свой автомобиль на пограничников, задержан в Ростовской области на границе с Украиной. Как в пятницу журналистам сообщили в погрануправлении ФСБ России по региону, он получил ранение.

"В районе населенного пункта Григорьевка сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления. При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пограничному наряду пришлось применить оружие, сам злоумышленник задержан, получив ранение бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:00 31.07.2020
Осужденный на смертную казнь в США Джохар Царнаев пока избежал казни
0
46
22:35 31.07.2020
Новая волна распространения COVID-19 во Франции набирает обороты
0
107
21:35 31.07.2020
Задержанные граждане России не собирались лететь из Минска в Стамбул - СК Белоруссии
0
211
21:20 31.07.2020
British Airways возобновит полеты в Россию с 2 августа
0
184
21:00 31.07.2020
Последствия пандемии COVID-19 мир будет ощущать не один десяток лет - ВОЗ
0
225
20:40 31.07.2020
Студентам в ВУЗах Роспотребнадзор рекомендует мерить температуру дважды в день
0
188
20:10 31.07.2020
Назначена дата возобновления пассажирского сообщения с Абхазией
0
217
20:00 31.07.2020
Российские власти объяснили скопление машин на границе с Беларусью
0
263
19:45 31.07.2020
Истребитель ПВО России отогнал от границ американский самолет-разведчик
0
233
19:30 31.07.2020
Курс евро достиг отметки в 88 рублей
0
298

Возврат к списку