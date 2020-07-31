На границе с Украиной задержан пытавшийся протаранить пограничников контрабандист

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрабандист, который направил свой автомобиль на пограничников, задержан в Ростовской области на границе с Украиной. Как в пятницу журналистам сообщили в погрануправлении ФСБ России по региону, он получил ранение.

"В районе населенного пункта Григорьевка сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления. При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пограничному наряду пришлось применить оружие, сам злоумышленник задержан, получив ранение бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь.