Новая волна распространения COVID-19 во Франции набирает обороты
22:35 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Распространение коронавируса во Франции набирает обороты, заявили в пятницу в Агентстве общественного здравоохранения этой страны.
"Мы наблюдаем в настоящее время ускорение роста числа новых выявленных случаев, новых кластеров распространения заболевания, что вызывает опасение. Все это указывает на то, что распространение усиливается", - сказала эпидемиолог ведомства Сибилла Бернар-Стоеклен.
Накануне в Главном управлении здравоохранения Франции объявили, что суточный прирост новых случаев коронавируса растет и уже несколько дней превышает 1 тыс.
Несмотря на ухудшение ситуации, премьер-министр Франции Жан Кастекс ранее в июле заявил, что французские власти не пойдут на повторное введение режима изоляции сразу по всей стране.
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