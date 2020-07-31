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НОВОСТИ

Новая волна распространения COVID-19 во Франции набирает обороты

22:35 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Распространение коронавируса во Франции набирает обороты, заявили в пятницу в Агентстве общественного здравоохранения этой страны.

"Мы наблюдаем в настоящее время ускорение роста числа новых выявленных случаев, новых кластеров распространения заболевания, что вызывает опасение. Все это указывает на то, что распространение усиливается", - сказала эпидемиолог ведомства Сибилла Бернар-Стоеклен.

Накануне в Главном управлении здравоохранения Франции объявили, что суточный прирост новых случаев коронавируса растет и уже несколько дней превышает 1 тыс.

Несмотря на ухудшение ситуации, премьер-министр Франции Жан Кастекс ранее в июле заявил, что французские власти не пойдут на повторное введение режима изоляции сразу по всей стране.

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