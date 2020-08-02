Второй волны коронавируса в Москве нет - мэр Собянин
09:50 02.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй волны эпидемии коронавирусной инфекции в Москве нет, количество ежедневно выявляемых заразившихся сократилось в 10 раз - с 6,5 тыс. пациентов до 650. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.
"Вторая волна - это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему идет, в ряде регионов мы видим, такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс. Они либо были закрыты, как Гонконг, полностью карантинизированы. Такие города, как Лондон, Нью- Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
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