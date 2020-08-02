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НОВОСТИ

Афганские власти выпустили из тюрем еще 317 талибов

11:55 02.08.2020 Источник: Интерфакс

Афганское правительство за последние два дня освободило из тюрем 317 талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ), доведя общее число освобожденных до 4 тыс. 917 человек, сообщило агентство Tolo News со ссылкой на власти.

В сообщении говорится, что этот процесс, по словам источников, будет продолжаться до тех пор, пока не будет освобождено 5,1 тыс. человек.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил в пятницу, что в течение четырех дней планируется выпустить из тюрем 500 боевиков.

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