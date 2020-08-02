Глава РПЦ: Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе.., помните, что там даже капли правды обычно не бывает

14:34 Источник: Интерфакс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях.

"Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять. Ну что ты нам говоришь, ты посмотри, что о тебе пишут!" - сказал патриарх в своей воскресной проповеди в храме пророка Илии в Москве.

Он отметил, что "этому искушению подвергаются не только миряне", и рассказал, как однажды один архиерей попросил его о финансовой помощи из личных средств, сославшись на то, что состояние предстоятеля якобы составляет 6 млрд. долларов. "Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", - посетовал патриарх.

"Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду. Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес Церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут", - считает глава РПЦ.

По его словам, "тот факт, что Церковь сегодня на руках не носят, (...) и есть свидетельство того, что Церковь, как всегда тихим голосом, но подкрепляемая силой Божественной, стремится и сегодня обращать к людям слово, исполненное Божественной правды". "Дай Бог, чтобы так было до скончания века", - сказал патриарх Кирилл.

