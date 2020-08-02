Подмосковный мусорный полигон "Ядрово" должны закрыть в конце этого года
14:35 02.08.2020
Полигон твердых коммунальных отходов "Ядрово" ТКО в Волоколамском округе (Московская область) планируют закрыть в декабре. На рекультивацию в Подмосковье выделены большие средства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Уже сейчас там практически нет мусора. На 15 декабря полигон окончательно закроется. Все свалки Подмосковья мы закрываем практически 1 января. Следующий этап - это рекультивация", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Губернатор отметил, что на уборку полигонов и их дальнейшую рекультивацию были выделены значительные средства.
Работы по рекультивации мусорных полигонов в регионе начались в 2017 году. Уже рекультивировано 12 полигонов.А с 2019 года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. Для смешанных отходов на контейнерных площадках поставлены серые баки, для бумаги, металла, картона и пластика - синие баки.
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