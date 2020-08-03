Талибы развернули свой флаг в храме Святой Софии - СМИ

19:20 Источник: Интерфакс

Активисты движения "Талибан" (запрещено в РФ) устроили акцию в соборе Святой Софии в Стамбуле: они развернули свой флаг и выкрикивали "Аллаху акбар".

Как сообщает греческое интернет-издание Vima Orthodoxias, во время акции один из активистов, глядя в камеру, поднял вверх указательный палец. Издание отмечает, что этот жест считается характерным жестом исламских террористов.