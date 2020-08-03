Талибы развернули свой флаг в храме Святой Софии - СМИ
19:20 03.08.2020 Источник: Интерфакс
Активисты движения "Талибан" (запрещено в РФ) устроили акцию в соборе Святой Софии в Стамбуле: они развернули свой флаг и выкрикивали "Аллаху акбар".
Как сообщает греческое интернет-издание Vima Orthodoxias, во время акции один из активистов, глядя в камеру, поднял вверх указательный палец. Издание отмечает, что этот жест считается характерным жестом исламских террористов.
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