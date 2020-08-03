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НОВОСТИ

Медведев получит дипломатический паспорт

22:40 03.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев получит дипломатический паспорт. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Как говорится в документе, заместитель председателя Совета безопасности и его супруга становятся обладателями дипломатических паспортов.

Данное право бывший премьер-министр и его жена приобрели после внесения президентом корректировок в порядок оформления диппаспортов в России.  Говорит Москва

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