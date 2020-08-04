Костырко: Информация о продаже базы данных онлайн-голосования - фейк

14:30

Представители мэрии Москвы заявляют, что база паспортных данных, продающаяся в интернете под видом собрания персональных сведений участников электронного голосования по поправкам в Конституцию - подделка, созданная мошенниками. По словам главы управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, это позволяет понять анализ опубликованной в СМИ информации о нескольких людях, переданных журналистам. В частности, проверив данные одного из людей, в мэрии выяснили, что он не участвовал в электронном голосовании. «Мы сравнили представленные данные по этому гражданину, увидели, что он не электронный избиратель. Как так? Очень просто – данных этого гражданина в реестре заявлений на электронное голосование, и, тем более, в самом реестре электронных избирателей нет, - отметил Костырко. - По открытым источникам (ФИО гражданина значится в реестре индивидуальных предпринимателей) оказалось, что он не имеет московской регистрации, он житель микрорайона Востряково, города Домодедово, Московской области. Его вообще не могло быть в реестре электронных избирателей».

Как отмечает глава управления, предложенная к продаже база данных - точно не является базой электронных избирателей, а скорее пустышкой, собранной из разных источников информации.