Сербия приобрела у Китая передовую систему ПВО - СМИ
17:32 04.08.2020 Источник: Интерфакс
Сербия приняла решение о закупке передовой системы ПВО китайского производства, сообщает во вторник сербская газета "Политика".
По данным издания, речь идет о системе средней дальности FK-3 "Кайшань", однако, отмечает издание, в армии Сербии не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
Также не сообщается и о сроках поставок этой системы ПВО в Сербию.
Между тем специализированный портал "Балканская сеть безопасности" отмечает, что договор уже заключен и оплата уже состоялась. На это, в частности, указывают сообщения о работе предприятия "Югоимпорт-СПДР" за прошлый год, в которых говорится о договоре на ввоз в Сербию оборудования на сумму 620,3 млн долларов США, при этом значительная часть этой суммы приходится на систему ПВО FK-3.
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