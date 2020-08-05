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Премьер Индии заложил серебряный блок в основание самого большого храма Рамы в мире

13:32 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о начале строительства в городе Айодхья храма Рам Джанмабхуми (храм Места рождения Рамы), который должен стать самым большим и высоким храмом бога- героя Рамы в мире. На церемонии, прямую трансляцию с которой в среду вели индийские телеканалы, премьер в сопровождении храмовых брахманов заложил в основание храма символический первый блок из 40 кг чистого серебра.

На мероприятии также присутствовали около 50 высокопоставленных лиц, включая главного министра штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатха и лидера радикальной проиндусской партии "Союз добровольных слуг родины" Мохана Бхагвата. Под фундаментом сооружения заложено послание для будущих поколений - "капсула времени", которая помещена на глубину более 600 метров. В ней содержатся документы, рассказывающие об истории храма. Главная цель этих документов - доказать права индусской общины на эту территорию, поскольку на месте будущего сооружения несколько веков находилась Бабри-масджид (мечеть Бабура), разрушенная почти 30 лет назад.

Как сообщили прессе члены комитета по строительству храма Рам Джанмабхуми, новый храм Рамы будет иметь шикхару (башню над главной святыней) высотой около 50 метров. Планируется в будущем соорудить и статую Рамы, которая может стать самой высокой в мире.

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