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Информацию о росте числа новых случаев заражения коронавирусом на курортах Минздрав Турции опроверг

08:30 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения Турции опровергло в четверг утверждения о росте числа новых случаев заражения коронавирусом на курортах республики.

"Речи о вспышке коронавируса в курортных регионах Турции не идет. Рост числа новых случаев замечен лишь в Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе, Конье и Стамбуле", - сообщили ТАСС в Минздраве страны.

Накануне ряд российских СМИ сообщил о вспышке коронавируса на турецких курортах, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи. Однако в действительности же глава Минздрава республики сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в целом по стране.

Между тем в среду Коджа выразил надежду, что празднование на прошлой неделе праздника Курбан-байрам не приведет к серьезному росту числа новых случаев заражения коронавирусом.

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