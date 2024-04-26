Собянин объявил о завершении реконструкции приемных отделений шести больниц
16:14 26.04.2024
В Москве после реконструкции для перехода на новый стандарт экстренной помощи открылось приемное отделение городской клинической больницы (ГКБ) №24 на ул. Писцовая. По словам мэра столицы Сергея Собянина, котороый участвовал в церемонии открытия, городские власти активно строят новые корпуса медучреждений, а также модернизируют действующие, чтобы до конца года подавляющее большинство московских клиник могли перейти на новый стандарт. «В Москве в больничные приемные отделения в год поступают около миллиона экстренных пациентов. Это огромный объем. И от работы экстренной помощи зависит во многом жизнь и здоровье большого количества москвичей. Поэтому приняли новые стандарты оказания экстренной помощи, и в этом году начали массовое его внедрение в московские клиники», - заявил глава города.
Отметим, 26 апреля были открыты после модернизации приемные отделения в ГКБ №13 в Юго-Восточном административном округе, ГКБ имени Кончаловского в Зеленегорадском административном округе, ГКБ имени Жадкевича в Западном административном округе, Детской ГКБ имени Филатова и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Центральном административном округе.
Предполагается, что переход на новый стандарт оказания экстренной помощи даст возможность сократить суммарное время экстренной помощи в 1,5 раза.
Ежедневно в Москве дежурят свыше 1000 бригад скорой помощи, выполняющих более 4 млн выездов в год. Ежегодно год в стационары столицы поступают более миллиона экстренных пациентов, что составляет 60% всех госпитализаций в городе.
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