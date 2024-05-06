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Объем ФНБ на 1 мая вырос до 12,75 трлн рублей — Минфин РФ

20:00 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 мая 2024 года составил 12,75 трлн рублей или 7,1% от прогнозируемого на 2024 год ВВП. Об этом говорится в материалах на сайте Министерства финансов России. На 1 апреля 2024 года объем ФНБ составлял 12,53 трлн рублей.

«По состоянию на 1 мая 2024 г. объем ФНБ составил 12 750 839,4 млн рублей или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ „О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“, что эквивалентно 138 929,7 млн долл. США», — сообщает Минфин.

При этом объем ликвидных активов ФНБ на 1 апреля составил 5,172 трлн рублей (2,9% от прогнозного ВВП на 2024 год). «По состоянию на 1 мая 2024 г. объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5 172 247,3 млн рублей или 56 355,4 млн долл. США (2,9% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ „О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“), — отмечается в сообщении министерства. Месяцем ранее объем ликвидной части ФНБ составлял 5,088 трлн рублей.

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