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НОВОСТИ

ЕС намерен ввести санкции против Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ — Bloomberg

20:40 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен в 14-м пакете антироссийских санкций запретить своим странам использование Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), заменившей SWIFT, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отметило, что по cостоянию на январь 2024 года эта система уже действует в 20 странах, включая Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан, что позволяет России бесперебойно осуществлять банковские операции, несмотря на санкции ЕС.

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