Трампу передано приглашение посетить РФ — Ушаков
10:00 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль ожидает, что следующая после Аляски встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пройдет на российской территории. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя выбор Аляски в качестве места проведения саммита глав России и США 15 августа.
«Если же заглядывать вперед, то естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа — провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано», — сказал представитель Кремля.
