Трампу передано приглашение посетить РФ — Ушаков

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль ожидает, что следующая после Аляски встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пройдет на российской территории. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя выбор Аляски в качестве места проведения саммита глав России и США 15 августа.

«Если же заглядывать вперед, то естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа — провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано», — сказал представитель Кремля.