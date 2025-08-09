0
НОВОСТИ

Трампу передано приглашение посетить РФ — Ушаков

10:00 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль ожидает, что следующая после Аляски встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пройдет на российской территории. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя выбор Аляски в качестве места проведения саммита глав России и США 15 августа.

«Если же заглядывать вперед, то естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа — провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано», — сказал представитель Кремля.

