Армия РФ взяла в огневой мешок ВСУ под Волчанском — Марочко

10:30 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие РФ взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную под Волчанском Харьковской области, сообщил ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за населенный пункт Волчанск, то здесь инициатива полностью на нашей стороне. <…> Одна из группировок противника, которая находилась в районе населенного пункта Тихое, взята в огневой мешок. На данный момент наши военнослужащие занимаются уничтожением живой силы противника и зачисткой лесистой местности», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что находящиеся под Волчанском подразделения противника пытаются сопротивляться.

