Армия РФ взяла в огневой мешок ВСУ под Волчанском — Марочко
10:30 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие РФ взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную под Волчанском Харьковской области, сообщил ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим за населенный пункт Волчанск, то здесь инициатива полностью на нашей стороне. <…> Одна из группировок противника, которая находилась в районе населенного пункта Тихое, взята в огневой мешок. На данный момент наши военнослужащие занимаются уничтожением живой силы противника и зачисткой лесистой местности», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что находящиеся под Волчанском подразделения противника пытаются сопротивляться.
НОВОСТИ
- 10:00 09.08.2025
- Трампу передано приглашение посетить РФ — Ушаков
- 09:30 09.08.2025
- США предлагают и уступки территорий Киевом, и возвращение части районов Россией — Трамп
- 09:00 09.08.2025
- Между Арменией и Азербайджаном уже установлен мир — Пашинян
- 08:50 09.08.2025
- Кремль подтвердил, что саммит Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа
- 08:40 09.08.2025
- Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске
- 08:30 09.08.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских БПЛА над регионами России
- 22:40 08.08.2025
- Спрос физлиц на валюту вырос в июле относительно предыдущего месяца на 53% — ЦБ РФ
- 22:00 08.08.2025
- Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии 2025 году выросли на 7,8% — Росстат
- 21:20 08.08.2025
- Многоквартирный дом в окрестностях Сочи поврежден из-за атаки БПЛА
- 20:40 08.08.2025
- Запад начал признавать требования РФ в украинском конфликте — нидерландский эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать