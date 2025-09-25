Посол Келин: У нас нет отношений с Великобританией, у нас есть контакты

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и Россия не имеют полноформатных отношений, их взаимодействие ограничивается лишь контактами. Такое мнение посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин высказал в эфире телеканала Channel 4.

«Я нахожусь здесь, представляя Россию, но у нас нет отношений с Великобританией, у нас есть контакты», — сказал глава дипмиссии. «У нас есть контакты с МИД, но я не припоминаю серьезных разговоров в последние годы по Украине или на политические темы», — сказал дипломат в интервью на английском языке. Он заметил, что ситуация «становится хуже». «Я общаюсь с журналистами, с представителями общества, но чиновники молчат», — заметил Келин.