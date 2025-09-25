В год каждый сотый взрослый россиянин становится жертвой кибермошенников

20:27

По данным Сбера, в среднем в год каждый 100-й взрослый россиянин попадается на уловки кибермошенников и переводит или отдаёт им денежные средства. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях XXII Международного банковского форума, организатором которого выступает Ассоциация банков России.

Топ-менеджер банка пояснил, что, не смотря на предпринимаемые государством и бизнесом меры по противодействию мошенничеству, киберпреступники придумывают новые уловки и лазейки, и говорить о снижении объёма хищений пока рано. Ключевое преимущество преступников – скорость. Как итог: сумма потерь россиян от кибермошенничества по итогам года может превысить показатель прошлого года и достигнуть 340 млрд рублей, в случае если не предпринимать активных мер противодействия.

Сбер в целом поддерживает принятие второго пакета законодательных мер по борьбе с мошенничеством (пакет мер «Антифрод 2.0»). В нем содержатся нормы, которые помогут улучшить ситуацию по противодействию, например, при проверке операций все банки будут обязаны использовать информацию из государственной информационной системы (ГИС) «Антифрод» и в случае «пропуска» мошеннической операции ― возмещать деньги клиенту. Это даст импульс банкам со слабыми системами антифрода лучше защищать клиентов. Другие поддерживаемые банком меры: создание базы идентификационных номеров мобильного оборудования (IMEI), которая позволит блокировать мошеннические телефоны по требованию МВД России, а также маркировка звонков, борьба со спамом, фишингом и другие.

Вместе с тем, по мнению Станислава Кузнецова, законодателям еще есть над чем работать: либо доработать второй пакет мер против кибермошенников (пакет мер «Антифрод 2.0»), либо сделать отдельные законы. Например, некоторые игроки рынка не хотят брать финансовую ответственность за неэффективную работу по противодействую мошенничеству, а значит недостаточно замотивированы вести её максимально добросовестно. Часть организаций стремятся монетизировать свою деятельность по спасению людей от мошенников, например, за деньги предоставляют информацию о мошеннических реквизитах или выявляемых фишинговых ресурсах.

По словам Станислава Кузнецова, помимо банков в работу по противодействию мошенничеству должны на равных условиях вовлекаться операторы связи, ИТ-компании и другие заинтересованные игроки рынка.

«Предпринимаемые государством и бизнесом меры по противодействию мошенничеству заставляют киберпреступников "виться как ужи на сковороде", но пока не приводят к снижению уровня хищений, – отметил Станислав Кузнецов. – Злоумышленники находят всё новые лазейки, и ключевое преимущество злоумышленников ― это скорость. Для адаптации им требуются дни, в то время как для выработки мер противодействия и их внедрения требуются месяцы и даже годы. У Сбера сегодня одна из самых эффективных в мире систем антифрода, мы также эффективно боремся с дропперами: с их счетов в разных банках в этом году мы вернули россиянам 2,4 миллиарда рублей. Этот показатель уже превышает более чем в два раза данные за весь прошлый год».

«Однако в общероссийском масштабе для эффективной борьбы с киберпреступностью не хватает системности, координации и ответственности ряда организаций и органов власти, – добавил спикер. – Например, надо значительно ускорять работу по запуску государственной информационной системы (ГИС) "Антифрод", подключать к ней не только все банки, но и операторов связи, криптовалютные биржи и другие структуры. Также надо вводить для всех участников ответственность за качество предоставляемой в ГИС "Антифрод" информации и эффективность работы по защите наших граждан от мошенников. Власть и бизнес на верном пути, но только быстрые, жёсткие и системные меры помогут нам наконец достигнуть переломного момента в борьбе с мошенничеством».