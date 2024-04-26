В павильоне Сбера на ВДНХ пройдут Дни инкассации
17:52 26.04.2024
В павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с 26 по 28 апреля пройдут Дни инкассации. Гости выставки смогут увидеть специальную экспозицию и поучаствовать в тематических мастер-классах, чтобы больше узнать о профессии инкассатора.
Так, среди экспонатов посетители увидят счетную машинку, на которой смогут лично пересчитать муляжи банкнот или собственные деньги. Гостей павильона научат проверять подлинность денег на специальном приборе или с помощью приложения Банка России, познакомят с экипировкой инкассаторов, предложат пройти стандартную проверку здоровья и покажут инкассаторский броневик (он будет стоят у павильона Сбера).
В детской зоне павильона пройдут интерактивные мероприятия для всей семьи. Аниматоры будут создавать с детьми открытки, поздравительные конверты и лепить из пластилина. Предусмотрены тематические раскраски из экобумаги, головоломки и развивающие настольные игры, посвящённые работе инкассаторов. Взрослые и дети также смогут поучаствовать в увлекательных мастер-классах: 26 апреля (16:00-18:30) – «Кошелек своими руками», 27 апреля (13:00–15:30) – «Моя первая копилка», 28 апреля (13:00–15:30) – «Сундучок с сокровищами».
Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00 (понедельник – выходной).
Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.
НОВОСТИ
- 17:40 26.04.2024
- США могут поставить Киеву «значительное количество» ракет ATACMS — Белый дом
- 17:15 26.04.2024
- Всероссийская олимпиада школьников состоялась при поддержке Сбера
- 17:12 26.04.2024
- Набиуллина назвала навязывание банками финансовых услуг позорным явлением
- 17:00 26.04.2024
- Задержан еще один возможный соучастник теракта в «Крокусе» — правоохранительные органы
- 16:32 26.04.2024
- ЕАЭС заметно обгоняет Евросоюз по темпам роста ВВП — Мишустин
- 16:14 26.04.2024
- Собянин объявил о завершении реконструкции приемных отделений шести больниц
- 16:12 26.04.2024
- Песков назвал Европарламент машиной оголтелых заявлений, противоречий, русофобии
- 16:00 26.04.2024
- Украинцев смогут уволить с работы, если они умолчат о родственниках в РФ
- 15:32 26.04.2024
- Отношения РФ и Европы уже не будут прежними — Песков
- 15:12 26.04.2024
- Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать