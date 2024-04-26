В павильоне Сбера на ВДНХ пройдут Дни инкассации

17:52

В павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с 26 по 28 апреля пройдут Дни инкассации. Гости выставки смогут увидеть специальную экспозицию и поучаствовать в тематических мастер-классах, чтобы больше узнать о профессии инкассатора.

Так, среди экспонатов посетители увидят счетную машинку, на которой смогут лично пересчитать муляжи банкнот или собственные деньги. Гостей павильона научат проверять подлинность денег на специальном приборе или с помощью приложения Банка России, познакомят с экипировкой инкассаторов, предложат пройти стандартную проверку здоровья и покажут инкассаторский броневик (он будет стоят у павильона Сбера).

В детской зоне павильона пройдут интерактивные мероприятия для всей семьи. Аниматоры будут создавать с детьми открытки, поздравительные конверты и лепить из пластилина. Предусмотрены тематические раскраски из экобумаги, головоломки и развивающие настольные игры, посвящённые работе инкассаторов. Взрослые и дети также смогут поучаствовать в увлекательных мастер-классах: 26 апреля (16:00-18:30) – «Кошелек своими руками», 27 апреля (13:00–15:30) – «Моя первая копилка», 28 апреля (13:00–15:30) – «Сундучок с сокровищами».

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00 (понедельник – выходной).

Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.