ЕАЭС заметно обгоняет Евросоюз по темпам роста ВВП — Мишустин
16:32 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Валовой внутренний продукт (ВВП) стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), растет существенно быстрее, чем в Европе. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Евразийская интеграция в многополярном мире».
«Интеграционные объединения показывают убедительные результаты. В частности, по итогам прошлого года увеличение валового внутреннего продукта в ЕАЭС оценивается на уровне 3,8%, что выше среднего мирового показателя. И, конечно, существенно лучше, чем в Евросоюзе, где он составил около 0,5%», — отметил глава кабмина.
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