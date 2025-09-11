В составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения - Золотов
15:50 11.09.2025 Источник: Интерфакс
Директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что в составе ведомства воссозданы танковые соединения. "Глава ведомства отметил, что за счет расширения линейки применяемого войсками "тяжелого" вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также существенно возросла огневая мощь артиллерии", - сообщили в Росгвардии по итогам масштабных ведомственных учений в Рязанской области.
Золотов заявил, что за последние два года в ведомстве реализован значительный комплекс мероприятий по развитию артиллерии войск. "Впервые на вооружение приняты танковые и противотанковые пушки, самоходные артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня", - сообщили в ведомстве.
