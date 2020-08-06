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США готовы выплатить до $10 млн за информацию о лицах, причастных к вмешательству в выборы

11:05 06.08.2020 Источник: Эхо Москвы

США готовы выплатить до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, причастных к вмешательству в американские выборы. Об этом объявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это предполагает соответствующая программа Госдепа.  Эхо Москвы

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