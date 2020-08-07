В ООН призвали к независимому расследованию обстоятельств взрыва в Бейруте

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает, что должно быть проведено независимое и транспарентное расследование обстоятельств взрыва в порту Бейрута, приведшего к большому числу погибших и раненых. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель этого ведомства Руперт Колвилл.

Призывы пострадавших об установлении ответственных за случившееся "должны быть услышаны, включая проведение беспристрастного, независимого, тщательного и транспарентного расследования по поводу взрыва", сказал он. Как подчеркнул Колвилл, в нынешних условиях "как никогда необходимо защитить права наиболее бедных и уязвимых людей посредством коллективных действий и реформ".

В УВКПЧ считают, что требуется "быстрое международное реагирование" на трагедию в Бейруте. Мировое сообщество должно оказать помощь Ливану "в это время кризиса". "Это трагическое событие должно стать поворотным пунктом для лидеров страны в преодолении политических тупиков", - заключил Колвилл.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 149 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.