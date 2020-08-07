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Экспорт пшеницы из РФ на данный момент на 20% ниже прошлогоднего - Центр оценки качества зерна

15:32 07.08.2020 Источник: Интерфакс

Экспорт пшеницы из России с 1 июля по 4 августа составил 3,37 млн тонн, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Центр оценки качества зерна на основе выданных фитосанитарных сертификатов.

В целом экспорт зерна и продуктов его переработки за этот период составил 4,9 млн тонн, что на 12% меньше прошлогоднего, в том числе экспорт зерна - 4,2 млн тонн (на 15% меньше). В то же время поставки ячменя выросли на 23%, до 693 тыс. тонн.

Российское зерно поставлялось в 82 страны мира.

Как отмечает Центр, спрос на российскую пшеницу в июле вырос со стороны стран южной Азии и центральной Африки. В частности, в июле впервые в топ-5 покупателей зерна вошла ЮАР, импортировавшая 153 тыс. тонн зерна, в основном пшеницы.

В целом же лидерство по закупкам сохраняет Турция, куда было поставлено 683 тыс. тонн зерна, в том числе 562 тыс. тонн пшеницы. На втором месте - Саудовская Аравия с 499 тыс. тонн, в том числе 441 тыс. тонн ячменя, на третьем - Египет с 443 тыс. тонн пшеницы.

Центр также сообщил, что в июле КНДР закупила в РФ 25 тыс. тонн пшеницы, что соответствует объему закупок за весь прошлый сельхозгод. Резко увеличились отправки зерна и в Румынию.

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