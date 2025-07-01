Задержание Баку журналистов из РФ не соответствует общепринятым нормам — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержание в Баку российских журналистов абсолютно не соответствует общепринятым нормам и духу двусторонних отношений. Такую позицию высказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет именно о журналистах. И, конечно, подобные меры в отношении представителей СМИ абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам, духу и характеру российско-азербайджанских отношений», — сказал он.