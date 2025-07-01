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Гражданин РФ погиб при падении параплана в горах Таджикистана — КЧС

15:12 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин России погиб во время отдыха в труднодоступной горной местности Таджикистана из-за падения летательного аппарата — параплана, вышедшего из строя. Как сообщили ТАСС в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики, им оказался военнослужащий 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

«Гражданин Российской Федерации Цыганов Вадим Сергеевич, 1989 года рождения, <…> пропал без вести во время отдыха и полета на параплане», — сообщил собеседник, добавив, что трагедия произошла 23 июня 2025 года в селе Аракчин сельской общины Чорбог Варзобского района, прилегающем к таджикской столице. Звонок о случившемся поступил в КЧС 26 июня, спасатели выехали на место и начали поиски, тело было обнаружено 27 июня 2025 года в 03:40 (01:40 мск) и передано его семье, уточнил он.

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