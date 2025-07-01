РФ не затягивает переговоры по Украине — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не затягивает переговоры по Украине, Москва нацелена на достижение поставленных целей политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь как раз никто ничего не затягивает. Мы, естественно, заинтересованы в первую очередь в том, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции политико-дипломатическими средствами, поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать», — ответил Песков на вопрос о заявлении спецпосланника США Кита Келлога по поводу того, что РФ якобы затягивает процесс урегулирования по Украине.