14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Северной группировки войск за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике отряда специального назначения «Химера» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда специального назначения „Химера“ ГУР в районах населенных пунктов Варачино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка Сумской области», — говорится в сообщении.