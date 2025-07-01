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ВС РФ нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» в Сумской области — МО РФ

14:32 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Северной группировки войск за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике отряда специального назначения «Химера» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда специального назначения „Химера“ ГУР в районах населенных пунктов Варачино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка Сумской области», — говорится в сообщении.

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