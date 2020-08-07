Из-за пандемии коронавируса Турция приостановит пассажирские авиарейсы в Казахстан
19:20 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Турции приняли решение приостановить выполнение пассажирских авиарейсов в Казахстан из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило в пятницу посольство Турции в Казахстане на своей официальной странице в "Твиттере".
"5 августа 2020 года Турция приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном. Данное решение охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном. После принятия решения последние взаимные рейсы, запланированные на 5 и 6 августа, были выполнены с предоставлением необходимых разрешений", - говорится в сообщении.
Как отметили в посольстве, вопрос о возобновлении рейсов авиакомпаний будет рассматриваться соответствующими органами с учетом течения пандемии и санитарно- эпидемиологической ситуации в разных странах в предстоящий период.
28 июля председатель комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Казахстана Дастан Рыспеков сообщил, что власти республики прорабатывают вопрос о возможном восстановлении авиасообщения с Таиландом, Грузией и Турцией с 10 августа после смягчения карантинных мер из- за коронавируса в стране.
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