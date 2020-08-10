Данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 августа

09:00 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 10 августа превысило 19,7 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса

По информации проекта, в мире заражены 19 792 519 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 220,5 тысячи. За весь период пандемии скончались 730 089 инфицированных, более 12 миллионов человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5 миллионов). На второй строчке находится Бразилия (более 3,03 миллиона человек), Индия (более 2,1 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (887,5 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (559,8 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 162 938 человек. В Бразилии число умерших также превысило отметку в 100 тысяч. Высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов. Lenta.Ru