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Четверо пожарных пострадали при взрыве газа во время тушения цистерны в Волгограде

13:00 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо пожарных получили ожоги в результате взрыва во время тушения возгорания газовой цистерны в Волгограде. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"При тушении пожара произошел взрыв газа, пострадали четверо пожарных, у одного из них ожоги 50% тела", - сказал источник.

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