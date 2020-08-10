Четверо пожарных пострадали при взрыве газа во время тушения цистерны в Волгограде
13:00 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверо пожарных получили ожоги в результате взрыва во время тушения возгорания газовой цистерны в Волгограде. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"При тушении пожара произошел взрыв газа, пострадали четверо пожарных, у одного из них ожоги 50% тела", - сказал источник.
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