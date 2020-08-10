Министр финансов ФРГ Олаф Шольц будет выдвинут социал-демократами кандидатом в канцлеры

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц возглавит партийный список Социал- демократической партии Германии (СДПГ) на парламентских выборах, которые состоятся осенью 2021 года. Об этом сообщила в понедельник в "Твиттере" сопредседатель СДПГ Саскиа Эскен.

"Сейчас определено: Олаф Шольц - наш кандидат в канцлеры. Мы с нетерпением ждем грандиозной и успешной предвыборной борьбы", - написала она.